Fraxions brugervenlige løsning, som er tillid til mellemstore virksomheder verden over, fremmer indkøbseffektivitet og proaktiv forbrugsstyring. Automatiser indkøbs-, udgifts- og AP-processer, og sikring af ansvarlighed og overholdelse af godkendte budgetter og politikker gennem hele din indkøbsproces for at reducere driftsomkostningerne. Spor, administrer og analyser ubesværet udgifter for at opnå informeret beslutningstagning, komplet synlighed af udgifter og revisionsmuligheder. Fraxions omfattende indkøb-til-betal-suite funktioner: -Indkøbsrekvisitioner og tilpassede godkendelser -Budget- og politikkontrol -Indkøbsordreautomatisering -Modtagelse, fakturamatchning og fakturagodkendelser -AI-drevet AP-automatisering -Forbrugsanalyse, fællesskabsindsigt og rapportering -PunchOut & PunchIn -Interne kataloger -Udgiftsstyring -Mobilapp -ERP / Regnskabssystemintegrationer Giv dit team mulighed for at bruge ansvarligt, uanset hvor de er med Fraxion.

Websted: fraxion.biz

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fraxion. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.