Ikigais operationelle BI-platform transformerer den måde, virksomheder træffer taktiske beslutninger på. Forretningsbrugervenlig UI/UX gør det muligt for enhver at tilføre og forberede data og køre robuste AI-drevne analyser for at nå deres forretningsmål. DeepMatch syr selv de mest forskellige datasæt sammen på få minutter uden nogen forbehandling af data. Denne patenterede teknologi forbedres over tid og lærer af mennesker. Den proprietære DeepCasting-teknologi genererer prognoser på så lidt som et par ugers data, også med højere nøjagtighed end nogen anden metode. I stedet for at sammenligne en håndfuld hvad-hvis-scenarier, evaluerer Ikigais proprietære DeepPlan-analyse op til 10^19 muligheder og identificerer de mest optimale for en given parametre. Bygget på banebrydende MIT-forskning om AI og maskinlæring, er Ikigai unikt positioneret til at hjælpe operationelle teams med at forbedre hastigheden og nøjagtigheden af ​​deres beslutninger under usikkerhed og konstant forandring, hvilket i sidste ende øger ROI'et for deres virksomhed, mens de laver de nyeste datavidenskabelige teknikker tilgængelig for enhver dataprofessionel. Lær mere https://www.ikigailabs.io

Kategorier :

Websted: ikigailabs.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Ikigai. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.