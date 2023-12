Gør din Excel til en indsigtsmaskine, som alle kan køre. Visualiser dine regneark som prædiktive dashboards, automatiser regnskaber, og samarbejd om hvad-hvis og risikoanalyser, mens du beskytter modellen, følsomme data og kontrollerer præcis, hvor meget hver enkelt person kan interagere med den. Bevar fleksibiliteten i et regneark - brug den velkendte syntaks fra Excel - inklusive dynamiske arrays og XLOOKUPs - og analyser hurtigt modellen, dens scenarier og skab interaktive visualiseringer til dit team. Vær i kontrol - boost dit teams evner til at få indsigt fra og bidrage med information til det centrale regneark på en sikker og organiseret måde, som du kontrollerer. Få svar på få minutter - opret et visualiseringslag, så dit team kan stille den centrale model 'what if'-spørgsmål, analysere scenarier og risici og dele interaktive indsigter på få minutter. Færre fejl, bedre sikkerhed – forbedre datanøjagtigheden, reducere risikoen for fejl, beskytte følsomme oplysninger og træffe bedre beslutninger hurtigere.

