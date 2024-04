everviz er et online visualiseringsværktøj, der hjælper dig med at skabe interaktive diagrammer og kort. Integrer dine interaktive visualiseringer på din hjemmeside, blog eller intranet - eksporter dem som billeder eller PDF. Vi tror på, at det at fortælle historier med smukke interaktive visualiseringer gør budskabet lettere at forstå og mere engagerende. Vores mission er at gøre det nemt for enhver at skabe og udgive fantastiske visualiseringer for at fortælle overbevisende historier. Indtast data direkte, slip en CSV-fil i editoren, kopier og indsæt fra Excel, eller opret forbindelse til live-data via vores Google Sheet-integration. Vores intuitive editor lader dig vælge diagramtype, redigere tekst, skrifttyper og farver for at få dine data til at skille sig ud.

Websted: everviz.com

