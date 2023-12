Highrise er en CRM-løsning til små virksomheder med kontakt- og opgavestyringsfunktionalitet. Softwaren giver brugerne mulighed for at spore kommunikation med kunder, så teams kan se status for aftaler og relationer. Kontakter kan importeres til Highrise fra Outlook, Gmail og Excel og tagges, så de kan organiseres, filtreres og søges. Brugere kan også tilføje noter og kommentarer til kontaktoplysninger og bruge tilpassede datafelter for personer og virksomheder. Highrise opgavestyringsfunktionalitet lader brugere oprette opgaver, se opgaver efter virksomhed, kontakt eller projekt og tilføje påmindelser til projekter. Brugere kan også dele adressebøger, gemme vigtige e-mails, vedhæfte dokumenter til projekter og kontrollere privatlivsindstillingerne. Highrise tilbyder en funktion kaldet "Godmorgen", som er en virtuel personlig assistent, der hjælper brugere med at organisere og reagere på indkommende aktivitet, der kræver opmærksomhed. Softwaren opretter forbindelse til MailChimp, så brugere kan målrette og sende e-mail-marketingkampagner til kontakter. Softwaren integreres også med andre tredjepartsværktøjer via API.

