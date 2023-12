Google Analytics er en webanalysetjeneste, der tilbydes af Google, som sporer og rapporterer trafik på webstedet, i øjeblikket som en platform inden for Google Marketing Platform-brandet. Google lancerede tjenesten i november 2005 efter at have overtaget Urchin. Fra 2019 er Google Analytics den mest udbredte webanalysetjeneste på nettet. Google Analytics leverer et SDK, der gør det muligt at indsamle brugsdata fra iOS- og Android-appen, kendt som Google Analytics til mobilapps. Google Analytics kan blokeres af browsere, browserudvidelser, firewalls og andre midler.

