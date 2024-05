Fyorin er en omfattende finansiel operationsplatform, der samler et netværk af globale finansielle institutioner med adgang til over 220+ valutaer for at strømline grænseoverskridende betalinger og levere ensartede treasury-løsninger. Vi giver globale virksomheder en enkelt platform til globale finansielle operationer, adgang til flere finansielle institutioner og fremskynder grænseoverskridende betalinger øjeblikkeligt for at øge effektiviteten, reducere omkostningerne og vokse ind i nye markeder uden besvær. Nøglefunktioner: Adgang til 220+ valutaer, 30+ betalingsskinner og 200 lande Grænseoverskridende betalinger Virtuelle multi-valutakort Virtuelle konti (lokale IBAN'er) Treasury Management Multi-banking Expense Management Kreditorer Debitorer Integrationer med ERP'er og regnskabsværktøjer Multi- trin hold adgangsstyring

Websted: fyorin.com

