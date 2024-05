Lenco is a multi-currency digital bank for businesses in Africa. With Lenco, retail outlets, hospitality businesses and startups can easily pay vendors, suppliers and perform cross-border payment while having access to growth capital.

Websted: lenco.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Lenco. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.