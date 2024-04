Floatbot er en SaaS-baseret, "no-code", end-to-end "Generative AI"-drevet Conversational AI-platform, der hjælper Fintechs og Enterprises med at automatisere kundesupport, øge kundeoplevelsen og digital on-boarding gennem AI-drevne Chatbots og Voicebots. Dens DIY "No Code" platform, der gør det muligt at bygge hybride bots ved hjælp af avancerede Workflow Builder og Conversational AI værktøjer. Floatbot er modtager af Emerge50-prisen på NPC [Nasscom Product Conclave] i 10 kategorier. Floatbot er top 5 i SaaS-kategorien! IDC fremviser Floatbot som innovator for bank- og finanstjenester i Indien [11. december 2019] Bots udviklet i Floatbot kan lanceres i webportal, mobilapps (iOS og Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot understøtter også tale til tekst og tekst til tale for Voicebots. Floatbot er integreret med Contact Center for Voicebot. Floatbot er en hybrid platform, en af ​​de meget få globalt, der tillader udvikling af Omni-channel Chatbot og Voicebot inden for få timer, hvori en Fintech eller bank kan udvikle flere bots, der vil engagere eller samtale med kunden på tværs af Chat- og Voice-kanaler, kl. forskellige faser af deres rejse [Kundesupport, Lead-validering, KYC-verifikation, Indløs loyalitetspoint, Betalingspåmindelser, Feedback-loop, Kryds-/Up-sell-produkter osv.]. Floatbot giver brugerne mulighed for problemfrit at skifte mellem stemme- og chatkanal og stadig bevare tidligere sessioner og kontekst.

