Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

F1000Research er en Open Research publiceringsplatform for videnskabsmænd, forskere og klinikere, der tilbyder hurtig udgivelse af artikler og andre forskningsresultater uden redaktionel skævhed. Alle artikler nyder godt af gennemsigtig peer review og redaktionel vejledning om at gøre alle kildedata åbent tilgængelige. F1000Research udgiver artikler og andre forskningsresultater, der rapporterer om grundlæggende videnskabelig, videnskabelig, translationel og klinisk forskning på tværs af fysisk og biovidenskab, ingeniørvidenskab, medicin, samfundsvidenskab og humaniora. Al forskning er egnet uanset det opfattede niveau af interesse eller nyhed; vi glæder os over bekræftende og negative resultater, såvel som nulundersøgelser. F1000Research udgiver forskellige typer forskning, herunder kliniske forsøg, systematiske reviews, softwareværktøjer, metodeartikler og mange andre.

Websted: f1000research.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med F1000 research. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.