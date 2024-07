Unlearn.ai tilbyder et AI-drevet værktøj kendt som 'Digital Twins', som har til formål at revolutionere klinisk forskning. Værktøjet tilbyder assistance i kliniske forsøg på tværs af flere medicinske områder, der spænder fra neurovidenskab til immunologi til metaboliske sygdomme. Digitale tvillinger er i bund og grund indviklede modeller, der forudsiger patientens potentielle fremtidige helbred. Værktøjet fungerer ved at indsamle en deltagers baseline-data, køre disse indsamlede data gennem en AI-model, som er blevet trænet på historiske data, og skabe den 'Digital Twin'. Dette værktøj har dobbelt funktionalitet, hvor det både kan forbedre undersøgelser på tidlige stadier, ved at forbedre evnen til at observere behandlingseffekter uden at tilføje flere patienter, samt fremskynde undersøgelser på sene stadier ved at forkorte tiden til tilmelding, da de kræver færre patienter for at opnå det samme kraft som traditionelle kliniske forsøgsdesign. Et andet træk ved 'Digital Twins' er dets evne til at give prognostiske scores for hver patient i et randomiseret klinisk forsøg. Dette øger analysens kraft, samtidig med at man overholder vejledningen fra US Food and Drug Administration og European Medicines Agency. Disse patient-'tvillinger' bruges især i TwinRCT'er, stærkt kraftfulde forsøg med mindre kontrolgrupper, hvilket forbedrer sandsynligheden for, at patienter får den eksperimentelle behandling. Dette værktøj fremstår som en innovativ og betydningsfuld hjælp til kliniske forsøg og levering af personlig medicin.

Websted: unlearn.ai

