Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), et fagfællebedømt tidsskrift fra National Academy of Sciences (NAS), er en autoritativ kilde til storslået, original forskning, der bredt spænder over de biologiske, fysiske og samfundsvidenskabelige videnskaber. Tidsskriftet er globalt og er åbent for alle forskere verden over. PNAS blev etableret i 1914 til ære for halvårsdagen for National Academy of Sciences. Siden da har vi arbejdet på kun at offentliggøre den videnskabelige forskning af højeste kvalitet og for at gøre denne forskning tilgængelig for et bredt publikum. Derudover udgiver PNAS videnskabsnyheder, kommentarer, perspektiver, særlige funktioner, podcasts og profiler af NAS-medlemmer.

