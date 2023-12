Cyfe, Inc. er et selvbetjent cloud-baseret business intelligence-applikationssoftwarefirma med base i Los Angeles, Californien. Virksomheden er kendt for sin oprettelse af business dashboard-appen, designet til at analysere, transformere og rapportere data fra forskellige integrerede kilder til business intelligence. Det er en freemium-applikation til at spore og overvåge alle forretningsmålinger på ét enkelt sted. Mens dets kernemarkeder stadig er placeret i USA, har Cyfe ekspanderet globalt og opererer nu i 15 lande verden over.

Websted: cyfe.com

