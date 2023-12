Apptio er en Bellevue, Washington-baseret virksomhed grundlagt i 2007, der udvikler teknologi business management software as a service (SaaS) applikationer. Apptio enterprise apps er designet til at vurdere og kommunikere omkostningerne ved it-tjenester til planlægning, budgettering og prognoseformål. Apptios tjenester tilbyder værktøjer til CIO'er til at styre teknologiafdelingers opbevaring, applikationer, energiforbrug, cybersikkerhed og rapporteringsforpligtelser. I 2009 var virksomheden den første investering for Silicon Valley-venturekapitalfirmaet Andreessen Horowitz. Virksomheden har cirka 550 kunder i forskellige størrelser.Den 11. november 2018 blev det offentliggjort, at Apptio ville blive opkøbt af private equity-firmaet Vista Equity Partners for 1,9 mia.

Websted: apptio.com

