Den prisvindende Cyara CX Assurance Platform hjælper virksomheder med at accelerere udviklingen af ​​kundeoplevelser, øge kvaliteten på tværs af alle digitale kanaler og talekanaler og sikre kunderejser fra ende til ende. Cyara-platformen understøtter hele softwareudviklingens livscyklus for kundeoplevelse, fra design til funktions- og regressionstest, brugeraccepttest, belastningstest og produktionsovervågning. Vi tester fra kundens perspektiv og sikrer, at du identificerer problemer, der påvirker kundens oplevelse på tværs af det komplekse sæt teknologi, der bruges til at levere denne oplevelse. www.cyara.com CX Assurance Platform Fordele Single Platform Håndter hele spektret af CX-udviklings- og forsikringsbehov fra design til overvågning. Udfør CX-design, CX-opdagelse, funktionel regressionstest, ydeevnetest, overvågning og fejlfinding. Arbejd ud fra et samarbejdsmiljø, der fanger design og test, hvilket gør det muligt for alle teammedlemmer at dele og genbruge scripts og data på tværs af funktioner. Maksimal produktivitet Maksimer produktiviteten med fuld automatisering. Opdag automatisk eksisterende CX, byg og vedligehold automatisk testscripts, udfør letanvendelig testscript-forfattelse, genbrug testscripts på tværs af testtyper og genbrug testdata på tværs af testcases og kampagner. Cyara bruger Robotic Process Automation (RPA) som bots til automatisk at generere tusindvis af kundeinteraktioner for at simulere kundekontakt i den virkelige verden. Mest omfattende Understøt de bredeste CX-forsikringsbehov ved at sikre komplette omnichannel-kunderejser, fra selvbetjening til agentassisteret service og agentens skrivebord. Test det bredeste udvalg af digitale kanaler og talekanaler, herunder IVR, chat, SMS, e-mail og andre. Aktiverer Agile & DevOps Accelerer udvikling og forbedre kvaliteten ved at aktivere Agile og DevOps-praksis. Skift til venstre ved at generere testcases fra designfasen. Fremme samarbejde gennem visualisering og muliggør kapaciteter designet til forskellige teams.

