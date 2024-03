Applying Critical Impact’s innovative email marketing technology, it’s simple for Marketers to deliver dynamic newsletters, targeted marketing messages, surveys, and text messages (SMS) that make a great impact and garner even greater results.

