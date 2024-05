For fagfolk i byggebranchen integrerer Clarc alle dine workflowbehov i et enkelt værktøj, hvilket gør din arbejdsdag enkel. Ved at kombinere din projektledelse, samarbejde, timesedler, e-signatur, kundeportal og fakturabehov i et enkelt værktøj, kan Clarc spare dig tid og frigøre dit headspace. Arkitekter, ingeniører, landinspektører og planlæggere har alle komplekse og meget samarbejdsorienterede arbejdsgange, der kan være en distraktion fra det arbejde, der virkelig betyder noget. Clarc hjælper fagfolk med at fjerne distraktioner og giver dem, hvad vi kan lide at kalde, klarheden til at skabe.

