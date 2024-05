ChatFlow er en AI-chatbot-bygger, der bruger dit webstedsindhold som dets vidensbase til at levere intelligente svar i realtid på kundeforespørgsler. ChatFlow giver dig mulighed for at bygge brandede AI-chatbots til dine websteder, der automatisk besvarer besøgendes spørgsmål ved hjælp af en vidensbase, der er oprettet ud fra dit webstedsindhold. Integration er enkel og brugervenlig. ChatFlow giver dig et simpelt indlejringsscript, som du kan indsætte i din HTML. Med ChatFlow kan du tilpasse alt fra chatbottens tonefald og samtalestil til dens visuelle designelementer som farver og beskeder for at sikre brandkonsistens.

Websted: chatflow.no

