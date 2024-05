Chatbit er et værktøj, der giver dig mulighed for at bygge din egen AI-chatbot-assistent, trænet på dine egne data, uden kodning. Nøglefunktioner: * Datatilpasning: Du kan tilføje op til 11 millioner tegn tilpassede data (filer, tekst, spørgsmål og svar) for at træne chatbotten. * Tilpasning af udseende: Du kan tilpasse farverne, positionen, logoet og navnet på chatbotten. * Personlighedstilpasning: Du kan definere chatbottens personlighed og stil for at balancere kreativitet og præcision. * Lead Collection: Chatbotten kan generere leads fra besøgendes samtaler og levere dem til dig. Andre detaljer: * Chatbit tilbyder en gratis version for at komme i gang. * Det understøtter flere sprog, selvom de specifikke sprog ikke er angivet. * Brugere kan finjustere chatbottens svar baseret på deres behov. * Processen med at oprette en chatbot, tilføje datakilder og integrere den på hjemmesiden kan gøres på under 5 minutter. * Chatbit kan kontaktes via e-mail på [email protected] for eventuelle spørgsmål. Sammenfattende giver Chatbit en brugervenlig platform uden kode til at skabe tilpassede AI-chatbots, der er trænet på dine egne data og integreret direkte på din hjemmeside for at øge engagementet, besvare spørgsmål og fange kundeemner.