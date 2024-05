Robofy er en alsidig AI-chatbot-builder designet til hjemmesideintegration. Det tilbyder personlig chatbot-oprettelse, der bruger webstedsindhold til at levere automatiske svar på besøgendes forespørgsler. Robofy AI Chatbot fungerer ved at træne på webstedsindhold, herunder dokumenter, PDF'er og websider. Brugere kan indtaste URL'er eller direkte skrive indhold til træning, så chatbot'en ​​automatisk kan svare på forespørgsler baseret på disse data. Robofy bruges primært til at forbedre kundesupport på websteder. Ved at give 24/7 automatiseret assistance, adresserer det kundeforespørgsler øjeblikkeligt, hvilket forbedrer brugeroplevelsen og engagementet. Robofy tilbyder en chatbot-widget med brugerdefinerbare funktioner som farver, sprog og positionering. Det inkluderer funktioner som chathistorik, foreslåede ofte stillede spørgsmål og superhurtige svar. Platformen tilbyder også et WordPress-plugin til problemfri integration med WordPress-baserede hjemmesider. Robofy er designet til nem integration og brug, uden at der kræves et kreditkort til dets gratis abonnement. Det understøtter automatisk chatbot-træning og giver muligheder for manuel indholdsinput til træningsformål.

Websted: robofy.ai

