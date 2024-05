AIChatbot er en ai-drevet samtale-chatbot-builder til kundesupport. AIChatbot giver dig mulighed for at oprette en tilpasset GPT-chatbot trænet ud fra dine egne data. Dette opnås ved at uploade dit websteds URL, PDF-filer eller sitemap. AIChatbot kan svare på kundeforespørgsler på flere sprog og giver bekvemmeligheden ved at indlejre chatbot-widgetten direkte på dit websted

Websted: aichatbot.so

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med AIChatbot. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.