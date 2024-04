Gør dine kunder til succeshistorier med indbyggede analyser. Bold BI by Syncfusion lader dig integrere BI og analyser af høj kvalitet i dine applikationer. Det er en komplet business intelligence-løsning, der giver enhver mulighed for at skabe smukke, banebrydende dashboards. Den leveres med en komplet dataintegrationsplatform til at håndtere de hårdeste dataforberedelsesudfordringer. Fra rå datakilder til fuldt interaktive dashboards, Bold BI bygger bro mellem data og handlingsorienteret indsigt på rekordtid. Platformen tilbyder integration med over 130 af de mest almindelige datakilder, herunder Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server og Oracle, samt generisk adgang til enhver datakilde med en REST API. Yderligere Bold BI-funktioner omfatter: • Integrer nemt analyser med et JavaScript SDK. • End-to-end support fra onboarding til færdigt produkt. • Moderne dataarkitektur – ingen proprietære kuber. • Kraftfuld SDK tunet til alle større frameworks. • Implementer hvor som helst. • Single sign-on-oplevelse med OAuth2 og OpenID. • Skalerbar licens uden overraskelser. • Træk-og-slip designfunktioner. • Samarbejde i realtid på dashboards. • Integration med Office 365 og Active Directory. Syncfusion er stolte af at betjene en bred vifte af kunder, fra individuelle udviklere til Fortune 500-virksomheder. I over to årtier har virksomheden poleret en af ​​de mest imponerende samlinger af UI-kontroller på markedet. At kanalisere sin datavisualiseringsekspertise ind i den forenklede, men dog omfattende Bold BI-løsning er det næste skridt i at tjene udviklerfællesskabets behov. For at sikre enhver kundes succes står Syncfusions supportteams klar til at hjælpe på hvert trin. Fra onboarding til enhver implementeringsudfordring, der måtte dukke op, er virksomheden forpligtet til at tilbyde ikke kun værktøjer, men ekspertise. BEMÆRK: Ældre anmeldelser kan referere til det historiske produktnavn

Kategorier :

Websted: boldbi.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Bold BI. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.