Vizzly leverer en lavkodeløsning til at bygge kundevendte dashboards, der tilbyder samme grad af fleksibilitet som en intern udviklingsproces med minimale tekniske omkostninger. Med Vizzly har du mulighed for at oprette forbindelse til enhver SQL-database eller API og problemfrit integrere dashboardet som en React- eller Vue-komponent. Da produktet i høj grad kan udvides gennem kode, vil du have fuld kontrol over produktet og den brugeroplevelse, du opretter.

