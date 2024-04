ClicData er en førende end-to-end dataanalyseplatform designet til at give beslutningstagere og analytikere mulighed for at opnå ægte ydeevne og afsløre indsigt baseret på pålidelige, opdaterede og ensartede data. Få værdi fra ClicData på få dage med vores brugervenlige, men meget kraftfulde cloud-baserede platform, der strømliner dataforbindelse, datahåndtering, datavisualisering og deling med dine teams eller kunder. Fra dataintegration og -styring til dataanalyse, visualisering og deling, vi giver dig alt, hvad du behøver for nemt at få mening i dine data, overvåge din ydeevne og holde øje med nøglemålinger i brugerdefinerede, fuldt interaktive dashboards. I en verden, hvor datadrevne beslutninger er nøglen til succes, er vores mission at støtte organisationer på tværs af alle brancher med at få synlighed i deres præstationer med automatiseret dataanalyse og rapportering ved at gøre det komplicerede enkelt. ClicData er betroet og brugt af 1.000+ førende organisationer på tværs af flere brancher (detail og e-handel, sundhedspleje, medier og reklame, gæstfrihed, fremstilling, den offentlige sektor og mere) i 25+ lande.

Kategorier :

Websted: clicdata.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ClicData. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.