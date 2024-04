Knowi er en moderne business intelligence-platform, der er specialbygget til nutidens moderne data, der gør det muligt for virksomheder i alle størrelser dramatisk at forkorte afstanden fra rå data til fremsyn til handling. Med indbygget integration til stort set enhver datakilde, inklusive NoSQL, SQL, RDBMS, filbaserede og API'er, eliminerer Knowi behovet for ETL, ODBC-drivere eller datatransformationsprocesser, som alternative løsninger kræver. Dataingeniører kan tilslutte sig strukturerede og ustrukturerede datakilder for at skabe blandede datasæt og øjeblikkeligt visualisere resultaterne, anvende maskinlæringsalgoritmer, integrere resultater i dataapplikationer, dele dashboards med forretningsbrugere eller udløse handlinger til andre downstream-applikationer eller notifikationssystemer.

