BECU er en kreditforening, der oprindeligt blev oprettet for at betjene ansatte i The Boeing Company. BECU blev grundlagt som Fellowship Credit Union i 1935 af 18 Boeing-ansatte og blev udnævnt til Boeing Employees' Credit Union for meget af sin historie. Dets hovedkvarter er beliggende i Tukwila, Washington.

Websted: becu.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med BECU Business. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.