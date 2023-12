CRM.io af 500apps er en avanceret CRM-software til at skabe mere salg og vækste din virksomhed hurtigere med den bedste cloud-baserede Customer Relationship Management-software. Få adgang til 50 apps for 14,99 USD pr. bruger Funktioner: 1. Lead Management: Lead Management Software kan tilføje og administrere alle dine kundeemner på én central placering. Administrer nemt kundeoplysninger og pleje kunderelationer ved hjælp af klassens bedste kontaktstyringsfunktioner. Luk flere aftaler med mindre arbejde. 2. Software til styring af kontaktpersoner: Software til styring af kontaktpersoner fra CRM.io kunne administrere kundeoplysninger og skabe stærkere kunderelationer fra ét centralt sted. 3. Account Management Software: Smart Account Management Software forstår din kundes forretningsbehov og vinder flere aftaler med et strategisk overblik over nøglekonti i dine salgsaktiviteter. 4. Deals Management: Deal Management Software kunne spore, administrere og vinde flere aftaler med den voksende virksomhed. 5. Salgsautomatiseringssoftware: Salgsautomatiseringssoftware til vækstvirksomheder til nemt at automatisere komplekse salgsprocesser. Smart, kraftfuld salgsautomatisering, spar tid, strømlin din salgsproces, og skaler din virksomhed ved at automatisere dine salgs- og forretningsprocesser på få minutter. USP'er fra CRM.io: Alt-i-en salgssoftware - Administrer kundeemner, kontakter, aftaler, dokumenter, elektroniske signaturer, postsoftware og meget mere på ét sted. Start med adgang til databasen med 450 millioner kundeemner. Kraftige automatiseringer - Kør foruddefinerede arbejdsgange på ændringer i aftalepipeline, nye kundeemner, ny kontakt og meget mere. Byg ved hjælp af en visuel træk-og-slip-designer. Integrationer og widgets - Forbind CRM.io til e-mail, telefoniudbydere, fakturering, helpdesk-software, social suite og meget mere. Om 500apps: 500apps er en platform, der giver en alt-i-én-virksomhedspakke med 50 apps, med målet at hjælpe virksomheder med at udvikle sig som Fortune 500-virksomheder.

Websted: 500apps.com

