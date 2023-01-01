Sandman هي لعبة من نوع Lemmings من إنتاج شركة Nitrome. أنت تساعد مجموعة من الشخصيات الصغيرة في الوصول إلى نهاية المستوى. يمكنك مساعدتهم باستخدام سحر الرمال الخاص بك وإنشاء مسارات. هل ستتمكن من الوصول إلى نهاية كل مستوى؟ تم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء هذه اللعبة بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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