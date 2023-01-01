Google Snake

صممت Google لعبة HTML5 على الإنترنت مستوحاة من لعبة Snake الكلاسيكية للترحيب بالعام الصيني الجديد 2013.

الموقع الإلكتروني: google.com

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