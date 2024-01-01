بدائل - ZoomMail

Reelevant

try.reelevant.com

Reelevant هو أول محرك محتوى تسويقي حسب الطلب. المحتويات هي سبب تفاعل الأشخاص مع علامتك التجارية. نحن نقدم نهجًا يعتمد على البيانات لإنشاء محتويات عند الطلب، عندما يراها المستهلكون فعليًا. يقوم نظامنا الأساسي بإنشاء أي اختلاف في المحتوى بالمللي ثانية، ويقوم بتحديثه في الوقت الفعلي، اعتمادًا على هوية ...