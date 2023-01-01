بدائل - Zomentum

ClientPoint

clientpoint.net

تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...