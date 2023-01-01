بدائل - Zoho CRM Plus
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين ...
Figpii
figpii.com
المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
Setupad
setupad.com
يعد Setupad واحدًا من أفضل منصات تحقيق الدخل من مواقع الويب لزيادة إيرادات الإعلانات. دعم عملاء متميز وأفضل مزودي الخدمة SSP. تحقيق الدخل من حركة المرور الخاصة بك معنا. اشتراك!
LiveVox
livevox.com
حول LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) عبارة عن منصة CCaaS سحابية مثبتة تساعد قادة الأعمال على إعادة تعريف مشاركة العملاء وتحويل أداء مركز الاتصال الخاص بهم. يستخدم صناع القرار LiveVox لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إنتاجية الوكلاء، وتمكين مديريهم، وتعزيز قدرات تنسيق النظام لديهم. يمكن دمج وتكوين كل ما هو...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأ...
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.