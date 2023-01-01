بدائل - ZipChat

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...