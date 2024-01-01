بدائل - Zeni
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 هو حل Quickbooks وXero لمسك الدفاتر والمحاسبة والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Pilot
pilot.com
ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.
Paro.ai
paro.ai
Paro هي عبارة عن منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبرا...
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...
Ceterus
ceterus.com
لقد وصلت الأتمتة، اجعلها جزءًا من المحاسبة الخاصة بك! سواء كنت أحد رواد الأعمال الصغيرة أو شركة CPA تدعم الشركات الصغيرة، فأنت بحاجة إلى الأتمتة للمنافسة في سوق اليوم. يجمع Ceterus بين التقنيات التي تعمل على أتمتة الخطوات في عمليات مسك الدفاتر وإعداد التقارير والتي تترجم إلى تكاليف أقل ودقة أكبر و...
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) is a fintech accounting company that uses proprietary AI technology - from accounting automation to tax optimisation, to bill payments and spend management - to make compliance a breeze for small businesses. Founded in 2019, it is our mission to help entrepreneurs thriv...