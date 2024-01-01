بدائل - ZenBusiness
LegalZoom
legalzoom.com
LegalZoom.com, Inc. هي شركة تكنولوجيا قانونية عبر الإنترنت تساعد عملائها على إنشاء مستندات قانونية دون الحاجة بالضرورة إلى الاستعانة بمحامي. تشمل المستندات المتاحة الوصايا وصناديق الاستثمار ووثائق تأسيس الأعمال وتسجيلات حقوق الطبع والنشر وتطبيقات العلامات التجارية.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
يجعل Rocket Lawyer القانون ميسور التكلفة وبسيطًا. قم بإنشاء المستندات القانونية وتوقيعها عبر الإنترنت، واحصل على المشورة القانونية من المحامين، وقم بتأسيس عملك، والمزيد!
Firstbase
firstbase.io
تساعد Firstbase أي شخص على بناء مشروع تجاري في الولايات المتحدة. قم بإنشاء شركة، وقم بإعداد الخدمات المصرفية والمدفوعات وكشوف المرتبات، وقم بإدارة الأعمال التجارية - عبر الإنترنت، من أي مكان.
Incfile
incfile.com
ابدأ عملك اليوم مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 0 دولار + رسوم الدولة. يساعدك Incfile على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أو أي كيان تجاري آخر بسرعة وسهولة. يتعلم أكثر.
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
توفر شركة MyCompanyWorks, Inc. خدمات التأسيس وتشكيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وإدارة الكيانات التجارية في جميع الولايات الخمسين والعاصمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
Gust
gust.com
Gust Launch هي أفضل طريقة لدمج وإدارة شركتك الناشئة منذ التأسيس وحتى السلسلة A. تدير Launch جدول الحد الأقصى والعقود وجمع الأموال بناءً على أفضل الممارسات التي طورها المؤسسون والمحامون ذوو الخبرة حتى تتمكن من التركيز على منتجك دون التضحية بمكتبك الخلفي .
Compliable
compliable.com
تساعد منصتنا وكلاء المراهنات الرياضية والموردين وشركات iGaming القانونية في الولايات المتحدة على إدارة تراخيص الألعاب الخاصة بموظفيهم بسرعة والتقدم بكفاءة للحصول على تراخيص جديدة عبر ولايات متعددة. لا يحتاج الموظفون إلى قضاء أسابيع في ملء نماذج مختلفة لكل ولاية قضائية. وبدلاً من ذلك، يقومون بإدخال ا...
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings هي شركة تأسيس أعمال متخصصة في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Incorp Services
incorp.com
InCorp Services هي شركة خدمات مؤسسية توفر وكيلًا مسجلاً ووكيلًا مقيمًا وملفات الشركات وأدوات الحوكمة والخدمات ذات الصلة للشركات وشركات المحاماة الصغيرة وشركات المحاسبة والشركات في جميع أنحاء العالم، وتتضمن قبول المستندات القانونية والإخطارات من مكتب حكومي على نيابة عن كيان اعتباري.
CorpNet.com
corpnet.com
Corpnet هي شركة تقوم بإعداد وحفظ الأوراق اللازمة لبدء عمل تجاري، وتقوم بمراقبة الأعمال وتنبيه المستخدم بشأن تواريخ استحقاق تقديم الأعمال التجارية القادمة.
Clemta
clemta.com
تقوم CLEMTA بإعداد عملك/شركتك في الولايات المتحدة، بدءًا من التأسيس وحتى الحل، شريك واحد - حل واحد. كما نقدم خدمات ما بعد التأسيس وغيرها الكثير! تحقق من ملفنا الشخصي للتعرف على جميع الخدمات التي نقدمها.
Doola
doola.com
تكوين الأعمال التجارية بسرعة وسهولة في الولايات المتحدة، مضمون. ابدأ عملك مع دولا.
Harbor Compliance
harborcompliance.com
يعمل Harbour Compliance على تبسيط عملية الامتثال للمؤسسات متعددة الدول. قم بالتسجيل للحصول على برامجنا وخدماتنا عبر الإنترنت حسب راحتك أو اتصل بنا لمعرفة المزيد.