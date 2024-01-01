بدائل - Zeel
FitOn
fitonapp.com
اخسر الوزن، واحصل على اللياقة البدنية، واشعر بالارتياح في أي وقت وفي أي مكان مع دروس اللياقة البدنية المجانية حسب الطلب، وخطط التمرين الشخصية والتأملات الموجهة.
Vagaro
vagaro.com
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Booksy
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Glamsquad
glamsquad.com
يجمع بين التكنولوجيا السلسة، ومحترفي التجميل الأكثر موهبة، وأهدافك الجمالية، لتمكينك من الظهور بمظهر مذهل، والشعور بالروعة، والتألق - وفقًا لشروطك الخاصة.
Manicare
manicare.com.au
أدوات تجميل وتجميل البشرة الأساسية الموثوقة في أستراليا منذ أكثر من 40 عامًا.