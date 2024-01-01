بدائل - Zapworks
Vectary
vectary.com
أنشئ تجارب تفاعلية ثلاثية الأبعاد لتوصيل أفكارك. تعرف على Vectary، وهي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة تصميمات ثلاثية الأبعاد تفاعلية تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا يوجد تنزيلات، لا رمز - كل ذلك في المتصفح.
Dopple.ai
dopple.ai
استمتع بتجربة طريقة جديدة للدردشة مع آلاف الشخصيات والرفاق والموجهين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sketchfab
sketchfab.com
مع مجتمع يضم أكثر من مليون منشئ، نحن أكبر منصة في العالم لنشر ومشاركة واكتشاف المحتوى ثلاثي الأبعاد على الويب والهاتف المحمول والواقع المعزز والواقع الافتراضي.
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الوكالات والعلامات التجارية من إنشاء حملات إعلانية غامرة وتوزيعها وتحسينها مع جمع بيانات قيمة، بما في ذلك الحالة العاطفية للجمهور وملامح الوجه. ومن الجدير بالذكر أن Aryel تخدم عملاء عالميين، بما في ذلك المنظمات الشهيرة مثل WPP، وTeads، وLavazza،...
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
UniteAR
unitear.com
توفر منصة SaaS للواقع المعزز المبتكرة بدون تشفير، UniteAR حلًا متطورًا للواقع المعزز (AR) لا يتطلب أي مهارات برمجية، مما يجعل إنشاء الواقع المعزز في متناول الجميع. مع UniteAR، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب الواقع المعزز الجذابة التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات الواقع المعزز ومنصات WebAR، مما يوفر وص...
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. تتميز أداة التصميم بسهولة التعلم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية ا...
ROAR
theroar.io
يعد ROAR Editor الأداة الأفضل في فئتها لإنشاء تجربة الواقع المعزز عالية الجودة الخاصة بك ببضع نقرات فقط. وهي مصممة للمستخدمين غير التقنيين. سواء كنت في حاجة إليها للاستخدام الشخصي أو للأعمال، سيوفر لك ROAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك على اختبار تجربة مستخدم غامرة تمامًا وتشغيلها...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR عبارة عن منصة سحابية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز ومشاركتها ببضع نقرات فقط وتساعد على تسريع عملية التطوير وتبسيطها بشكل كبير. تتوفر جميع التجارب التي تم إجراؤها باستخدام MyWebAR في متصفح الويب ولا تتطلب من المستهلكين تنزيل أي تطبيقات على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية لعرض ال...
Hololink
hololink.io
Hololink هو محرر للواقع المعزز قائم على الويب ويتيح إنشاء الواقع المعزز من خلال حل مرئي بدون تعليمات برمجية والتعرف على الصور الرائد في الصناعة. يتم تقديم الواقع المعزز الذي تم إنشاؤه في Hololink مباشرة في متصفح الهاتف المحمول دون استخدام التطبيق، مما يجعل العملية برمتها من الإنشاء إلى المستخدم النه...
Vossle
vossle.ai
Vossle عبارة عن منصة SaaS لتطوير WebAR بدون كود والتي يمكن للشركات من خلالها إنشاء واقع معزز في أقل من دقيقة واحدة. يتطلب الأمر تنزيلات بدون تطبيق لتجربة الهدف العالمي أو الحملات المستندة إلى هدف الصورة أو الألعاب أو المحاولات القائمة على اكتشاف الوجه باستخدام محرك AR + AI الأساسي من Vossle.
ViewAR
viewar.com
سيتيح لك ViewAR SDK الاستفادة من جميع أنظمة التتبع المتاحة مثل Wikitude وvisionLib وVuforia وPlacenote و6d.ai وغيرها الكثير. يمكنك إما إنشاء تطبيقات باستخدام أداة إنشاء التطبيقات فقط عن طريق تصميم التطبيق وملؤه، أو يمكنك إنشاء تطبيقاتك الخاصة باستخدام viewar-api. التحقق من ذلك في: www.viewar.com
Variant Launch
launchar.app
WebAR على iOS وAndroid - بدون تطبيق، قم بتشغيل تجربة الواقع المعزز الخاصة بك في المتصفح من أي رابط أو رمز QR باستخدام Javascript SDK البسيط الخاص بنا. تتبع الجودة الأصلية بدون تكلفة لكل مشاهدة. بعد إنشاء ما يقرب من 100 تجربة للواقع المعزز، ألقينا نظرة طويلة ودقيقة على نقاط الضعف التي شعرنا بها مع خد...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK هي أداة لتطوير تطبيقات الواقع المعزز. يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات الواقع المعزز الخاصة بك باستخدام MAXST AR SDK. فيما يلي الميزات المضمنة في MAXST AR SDK. - متعقب الفضاء - متتبع الكائنات (الهدف: كائنات ثلاثية الأبعاد يتراوح حجمها بين 0.3 م إلى 1.5 م) - متعقب الصور (الهدف: صور ثنائية الأب...
Vidinoti
vidinoti.com
يقدم Vidinoti منصة سهلة الاستخدام لإنشاء ونشر وإدارة محتويات الواقع المعزز المحلية.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR عبارة عن منصة سحابية تمكن المستخدمين من إنشاء حلول الواقع المعزز وتصور المنتجات وتجارب الحوسبة المكانية دون مهارات البرمجة. تعمل المنصة على تبسيط عملية التطوير من خلال توفير واجهة السحب والإفلات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تجارب غامرة باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والصور ...
Onirix
onirix.com
منصة الواقع المعزز بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو SDK التي تساعدك على إنشاء محتوى AR على الويب واستضافته ونشره ومشاركته. يمكن الوصول إليه لأكثر من 4.5 مليار مستخدم عالمي لنظامي IOS وAndroid وتوافق 92.94% من الأجهزة في جميع أنحاء العالم. Web AR ليس تطبيقًا مطلوبًا، وهو الطريقة الأسرع...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu هو متجرك الشامل لتصور المنتجات وسرد القصص من خلال الواقع ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز. نحن نساعد العلامات التجارية على زيادة المبيعات والوعي والمشاركة من خلال منصة الاستوديو الخاصة بنا. باستخدام Studio، يمكنك إنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وإدارتها ونشرها عبر منصات مختلفة مع كل ما ت...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture عبارة عن منصة للواقع المعزز للتعاون في التصميم تتيح عرض النماذج ثلاثية الأبعاد بتنسيق AR.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين...
ARGear
argear.io
ARGear هو برنامج الواقع المعزز القائم على SaaS لمساعدة مطوري التطبيقات على تنفيذ ميزات ومحتويات Snapchat مثل AR لتطبيقاتهم الخاصة. تختلف منصة ARGEAR عن حلول الواقع المعزز الأخرى، فهي لا توفر فقط AR SDK الكل في واحد، بل توفر أكثر من 6000 محتوى AR متنوعًا من ملصقات الواقع المعزز إلى الصور الرمزية. سيو...
Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wi...
EasyAR SDK
easyar.com
توفر EasyAR Mega حلاً سحابيًا للواقع المعزز على مستوى المدينة، وتعمل على تمكين الثقافة والسياحة ومنطقة الأعمال والتعليم والصناعة والعديد من الشركات الأخرى من خلال مخطط استحواذ مرن وقدرة رائدة على رسم الخرائط والتوطين وسلسلة أدوات سهلة الاستخدام.
Augment
augment.com
Augment عبارة عن منصة للواقع المعزز تتيح للمستخدم تصور المنتجات ثلاثية الأبعاد في بيئة حقيقية وفي الوقت الفعلي من خلال الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe عبارة عن منصة متطورة أحدثت ثورة في عملية إنشاء تطبيقات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) على مستوى المؤسسات. في الماضي، كان تطوير مثل هذه التطبيقات يتطلب مهارات متخصصة ودورات تطوير طويلة وميزانيات كبيرة. الآن، قامت Vuframe بتبسيط العملية بأكملها، مما يجعلها في متناول ...
CGTrader
cgtrader.com
أكبر مصدر عالمي للمخزون القابل للترخيص والنماذج ثلاثية الأبعاد المخصصة، وتشمل أنشطة الشركة خطين تجاريين مترابطين. سوق CGTrader ذات الخدمة الذاتية للشركة للنماذج ثلاثية الأبعاد مع أكثر من 800000 نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للترخيص ونمذجة CGTrader Enterprise 3D لعملاء المؤسسات وتجار التجزئة عبر الإنترنت ...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR هو الأفضل في فئته مع أبسط وأقوى منصة AR في الصناعة. أرضية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والوكالات لإنشاء تجارب XR غامرة. قم بتحويل مطبوعاتك ومواد المبيعات وتصور منتجات التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير إلى تجارب الواقع المعزز. يوفر EvolveAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك ...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ ...
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
Zakeke
zakeke.com
منصة التجارة المرئية الأكثر مرونة واكتمالًا. حوّل متجرك إلى تجربة عملاء غير عادية من خلال التخصيص الفوري ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية.