بدائل - Yulio
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat عبارة عن منصة عالمية افتراضية عبر الإنترنت أنشأها Graham Gaylor و Jesse Joudrey وتديرها شركة VRChat، Inc. وتسمح المنصة للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين باستخدام الصور الرمزية والعوالم ثلاثية الأبعاد التي أنشأها المستخدم.
Dopple.ai
dopple.ai
استمتع بتجربة طريقة جديدة للدردشة مع آلاف الشخصيات والرفاق والموجهين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sketchfab
sketchfab.com
مع مجتمع يضم أكثر من مليون منشئ، نحن أكبر منصة في العالم لنشر ومشاركة واكتشاف المحتوى ثلاثي الأبعاد على الويب والهاتف المحمول والواقع المعزز والواقع الافتراضي.
Spatial
spatial.io
انتقل إلى المكاني لعرض عدد لا يحصى من معارض Metaverse والمساحات والأحداث. تجربة Metaverse في كف يدك. بإمكانك المشاركة من أي مكان! استكشف الإبداعات المتقنة للفنانين ورجال الأعمال. التقِ بالخبراء والأصدقاء وتواصل مع المجتمع المكاني من جميع أنحاء العالم لحضور الفعاليات الثقافية. قم بإنشاء صورة رمزية ...
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
Trezi
trezi.com
Trezi هو منتج واقع افتراضي غامر لصناعة AEC يتيح تجربة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وبرامج الهندسة المعمارية بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.
Agora World
agoraworld.io
Agora World هو WordPress أو Canva لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد. نحن نقدم منصة تصميم ثلاثية الأبعاد مبسطة، بدون تعليمات برمجية، وقابلة للتخصيص بالكامل وبنية تحتية متعددة اللاعبين لإنشاء ونشر تجارب اجتماعية احترافية غامرة في أقل من ساعة واحدة. نحن نتعامل مع كل التقنيات "تحت الغطاء"، ونعمل على تبسيط إنشا...
MeetinVR
meetinvr.com
تسعى MeetinVR جاهدة لتكون رائدة في مجال التعاون في مجال الواقع الافتراضي للمؤسسات. لقد أنشأنا عالمًا جديدًا مُحسّنًا لاجتماعات العمل في فرق موزعة. يؤدي التفكير المبتكر والإبداعي والنقدي، جنبًا إلى جنب مع التصميم الموجه نحو التفاصيل والتركيز على المستخدم، إلى تجربة استثنائية يقدرها كل عميل. تم تصميم ...
LEVAR
levar.io
ابدأ في جذب المزيد من التحويلات اليوم من خلال تجارب التسوق ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز من LEVAR. قم بإنشاء نماذج منتجات ثلاثية الأبعاد/الواقع المعزز وتوزيعها على متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك وعبر جميع قنوات التسويق والمبيعات الخاصة بك - صفحات المنتج والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
Zakeke
zakeke.com
منصة التجارة المرئية الأكثر مرونة واكتمالًا. حوّل متجرك إلى تجربة عملاء غير عادية من خلال التخصيص الفوري ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية.
MootUp
mootup.com
MootUp هو النظام الأساسي الوحيد للاجتماعات والفعاليات الافتراضية الذي يوفر بيئة ثلاثية الأبعاد عبر الأجهزة يمكن الوصول إليها دون تنزيل لمحترفي الأحداث والوكالات الموجودة في جميع أنحاء العالم والتي تحتاج إلى تزويد الحاضرين بتجربة غامرة وجذابة حقًا تسمح بأمان بالتعاون والاتصال الجماهير من أي نطاق.
vTime
vtime.net
vTime هي شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية التي تأخذ الهاتف الذكي المتواضع، وتحوله إلى جواز سفر إلى الحواف الخارجية بمجرد إضافة سماعة رأس للواقع الافتراضي. تم إصدار التطبيق المجاني لـ Samsung Gear VR وOculus Rift وWindows Mixed Reality وGoogle Cardboard وGoogle Daydream وiOS وAndroid، وهو يسمح لأي شخ...
Emersya
emersya.com
تعد Emersya's Interactive 3D وسيلة شاملة تتيح للعملاء: - استكشاف المنتجات من الداخل والخارج، من جميع الزوايا وبتفاصيل رائعة - تصفح صور المنتج التفاعلية بأعلى جودة - التعرف على قصة المنتج من خلال المحتوى المخصب - المحاكاة وجرب ميزات المنتج بشكل تفاعلي - اكتشف تكنولوجيا المنتج والمكونات الداخلية من خل...
VNTANA
vntana.com
VNTANA عبارة عن منصة SaaS تجعل إنتاج الأصول ثلاثية الأبعاد وتوزيعها سريعًا وقابلاً للتطوير. يحقق التصميم ثلاثي الأبعاد عائدًا مرتفعًا على الاستثمار في مبيعات B2B وB2C (زيادة التحويل بمقدار الضعف وانخفاض العائدات بنسبة 40%)، ولكن تنفيذ التصميم ثلاثي الأبعاد يتطلب الكثير من العمل اليدوي من فنان ثلاثي ...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية...
Designhubz
designhubz.com
توفر Designhubz إنشاء أصول ثلاثية الأبعاد وواقع معزز (AR) وإدارتها وتوزيعها على العلامات التجارية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. تعمل مجموعة Designhubz المستندة إلى الويب وأجهزة الرقمنة المتقدمة على تحويل المخزون المادي بالكامل إلى تصورات ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وتجارب افتراضية في غضون أيام، بدلا...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin عبارة عن منصة تسويق WebAR قوية تمكنك من إطلاق الحملات وتوليد عملاء محتملين ومبيعات بسهولة مع تقليل التكاليف دون الحاجة إلى البرمجة أو تنزيل التطبيقات. أثناء الاختيار بين حلول الواقع المعزز التي يدعمها xarwin، مثل وضع الكائنات بدون علامات، وطريقة السحب والإفلات، والنظام الأساسي بدون تعليمات بر...
Avataar
avataar.ai
تُحدث الروايات المكانية ثلاثية الأبعاد ثورة في مشهد التسوق عبر الإنترنت؛ يفضل 6 من كل 10 متسوقين الشراء من تجار التجزئة الذين يدمجون تقنية ثلاثية الأبعاد في متاجرهم الرقمية. توفر Avataar حلاً فعالاً للتوصيل والتشغيل لمقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد ومخطوطات الويب التفاعلية، وهو مصمم خصيصًا لمتاجر التجا...
Camweara
camweara.com
يتيح برنامج Camweara، وهو مكون إضافي لبرنامج الواقع المعزز، للعملاء ارتداء المنتجات التي تبيعها بطريقة واقعية: في المنزل أو في المكتب أو في مطعم مع الأصدقاء أو في المتجر. يزيد من معدل تحويل المبيعات ويقلل عوائد المنتج في المتاجر عبر الإنترنت. وهو متوافق مع Shopify وMagento وWoocommerce والأنظمة الأس...
Sayduck
sayduck.com
تقدم Sayduck نماذج ثلاثية الأبعاد جذابة وتفاعلية بالكامل جاهزة للإضافة في أي مكان عبر الإنترنت أو عرضها في الواقع المعزز، وربط العلامات التجارية وتجار التجزئة
Aryel
aryel.io
Aryel عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الوكالات والعلامات التجارية من إنشاء حملات إعلانية غامرة وتوزيعها وتحسينها مع جمع بيانات قيمة، بما في ذلك الحالة العاطفية للجمهور وملامح الوجه. ومن الجدير بالذكر أن Aryel تخدم عملاء عالميين، بما في ذلك المنظمات الشهيرة مثل WPP، وTeads، وLavazza،...
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. تتميز أداة التصميم بسهولة التعلم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية ا...
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...