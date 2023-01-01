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Yours Clothing

Yours Clothing

yoursclothing.co.uk

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yours Clothing على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق أزياء ذات مقاسات كبيرة تناسب مقاسات المملكة المتحدة من 14 إلى 40 هنا في ملابسك. ابحث عن أحدث الملابس ذات المقاسات الكبيرة للمنحنيات مع خيارات التسليم السريع والإرجاع السهل!

الموقع الإلكتروني: yoursclothing.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yours Clothing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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