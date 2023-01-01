بدائل - YOMO
UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Userfeel
userfeel.com
أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.
dscout
dscout.com
تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...
Maze
maze.co
المنتجات الرائعة مبنية على العادات الجيدة. اجعل اكتشاف المنتج مستمرًا. تحقق من صحة الصورة الكبيرة وقرارات المنتج اليومية من خلال رؤى المستخدم التي يمكن لفريقك بأكمله جمعها واستهلاكها واتخاذ إجراءات بشأنها.
Prolific
prolific.co
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
User Interviews
userinterviews.com
قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.
Usersnap
usersnap.com
يساعد برنامج Usersnap أعمالك من خلال نظام التعليقات متعدد الاستخدامات الخاص به لبناء منتجات وخدمات أفضل وأكثر نجاحًا بمساعدة تعليقات العملاء. اجمع تعليقات المستخدمين طوال دورة حياة تطوير منتجك. قم بتجربته مجانا.
UserZoom
userzoom.com
تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak عبارة عن منصة لأبحاث تجربة المستخدم جاهزة لمساعدتك في مواجهة أي تحديات تواجهها. إذا تساءلت يومًا عما يفكر فيه المستخدمون ويشعرون به فيما يتعلق بموقعك على الويب أو تطبيقك أو نموذجك الأولي، فلا داعي للتخمين بعد الآن. هناك العديد من الأدوات المتاحة من خلال منصة UXtweak، بما في ذلك اختبار موقع ا...
Respondent Researcher
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Discuss
discuss.io
تم تصميمه لتوسيع نطاق البحث النوعي من خلال رؤى مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة، وهو موطن لأدوات أبحاث السوق الأكثر شعبية في العالم.
Marvin
heymarvin.com
Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...
Respondent Participant
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Userback
userback.io
#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Purlem
purlem.com
Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.
Highlight
letshighlight.com
Highlight's in-home product testing platform helps global and emerging CPG brands innovate, test, and successfully launch new physical consumer products including food and beverages, beauty and personal care products, products for kids and pets. Highlight exists to build better products for people a...
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX enables businesses to make data-driven decisions from relevant data sources. Its software platform allows you to access current or prospective customers to provide feedback on business concepts, product features, and marketing direction.
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra’s platform provides features and benefits designed for insight-driven enterprises, including: - Single source of truth for all customer audio and video - Upload and sync large video files from any source - Robust research and insight repository - Automated transcription for all uploaded files ...
Great Question
greatquestion.co
Great Question is the home of UX research for best-in-class teams like Canva, Drift, and Brex. Recruit research participants, conduct user interviews, surveys, and focus groups, and say thanks with global incentives. Then store, analyze, and share all of your insights, highlights, reels, recordings,...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS is the crowdsourcing platform for effective testing and real insights Launch effective testing. Engage a real crowd of skilled humans. Get powerful insights and answers at any time needed. With UNGUESS you have much more than a crowdtesting platform: it’s everything your digital solutions de...
Ethnio
ethn.io
Ethnio is a UX research recruiting, scheduling, incentives, and participant management CRM. The most powerful user research CRM, Ethnio was built by UX Researchers to cover all your research operations needs
Lightster
lightster.co
Lightster is the only platform that instantly surrounds you with potential customers that can test your product, tell you about their pain-points, and give you their feedback. What you can do on Lightster: - Conduct customer discovery sessions. - Test product designs & prototypes. - Brainstorm ideas...
NEXT
nextapp.co
NEXT عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول تفاعلات العملاء إلى رؤى المنتج. تقوم NEXT بجمع تفاعلات العملاء، وفهم هذه التفاعلات بدقة، وتقديم رؤى قائمة على الأدلة تستخدمها الفرق للتحقق من صحة قرارات المنتج اليومية والأفكار الكبيرة. النتائج؟ - بناء منتجات أفضل. - تسريع الوقت...
UXArmy
uxarmy.com
UXArmy عبارة عن منصة لأبحاث المستخدم. مع UXArmy، يستغرق إنشاء اختبار المستخدم دقائق وتبدأ استجابات المستخدم في التدفق خلال ساعات من إطلاق الاختبار. يلتقط اختبار UXArmy Online Usability Testing فيديو للشاشة بينما يتبع المختبرون الإرشادات والمهام التي حددتها لهم. يمكنك رؤية شاشتهم وسماعهم يفكرون بصوت ...
Lyssna
app.lyssna.com
Lyssna (المعروفة رسميًا باسم UsabilityHub) عبارة عن منصة لأبحاث المستخدمين عن بُعد تتيح للشركات توظيف جماهيرها والبحث عنها وإجراء مقابلات معهم وفهمهم حتى يتمكنوا من إنشاء تجارب أفضل. تستخدم أفضل الفرق Lyssna حتى يتمكنوا من فهم جمهورهم بعمق والتحرك في الاتجاه الصحيح - بشكل أسرع.
PickFu
pickfu.com
Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...
Wynter
wynter.com
يمنحك Wynter تعليقات من عملائك المستهدفين. تعرف على ما هي برامج B2B SaaS ICP الخاصة بك: ⦿ التفكير والرغبة، ما هي آلامهم، والمكاسب المرغوبة، والوظائف التي يتعين القيام بها ⦿ كيف يتردد صدى رسائل التسويق والمنتج الخاصة بك معهم، يساعد Wynter شركات B2B على تسريع حلقات تعليقات السوق والتحويل المزيد من الع...
Forsta
forsta.com
تعمل شركة Forsta، إحدى شركات Press Ganey، على تشغيل منصة HX (التجربة الإنسانية) - وهي منصة شاملة للخبرة وتكنولوجيا البحث تعمل على كسر الصوامع بين CX (تجربة العملاء)، وتجربة الموظفين (EX)، وأبحاث السوق - حتى تتمكن الشركات من الحصول على فهم أعمق وأكمل لتجارب جماهيرهم. تقوم منصة HX بجمع البيانات وتحليل...
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / ا...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide عبارة عن منصة SaaS تم إنشاؤها وتحسينها باستمرار بواسطة خبراء المستهلكين في Dig Insights. يتيح لك Upsiide تحسين أفكارك الابتكارية والتحقق من صحتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية. ... عرض المزيد تشهد المؤسسات التي تنقل عملية الابتكار الخاصة بها إلى منصة Upsiide انخفاضًا كبيرًا في الوقت اللازم للوصول ...
Survicate
survicate.com
برنامج استطلاع سهل يتيح لك جمع تعليقات العملاء على نطاق واسع خلال دقائق، وليس أسابيع. لأن تعليقات العملاء لا ينبغي أن تكون بهذا التعقيد. تم تصنيف Survicate بدرجة عالية من حيث الإعداد والتخصيص والتكامل السهل.
WEVO
wevo.ai
باستخدام جمهورك المستهدف، تعد WEVO الأداة الوحيدة التي تحدد عوائق التحويل وتقدم توصيات لزيادة تحويل موقع الويب قبل البث المباشر. قم بإنشاء تجارب العملاء المناسبة بشكل أسرع من خلال تعليقات المستخدمين الأكثر دقة.
Sprig
sprig.com
Sprig - UserLeap سابقًا. بحث المستخدم في السياق سريع وموثوق. تأكد من إجراء بحث المستخدم مبكرًا وبشكل متكرر من خلال الاستطلاعات الدقيقة المستهدفة وأسئلة الفيديو والمزيد من Sprig.