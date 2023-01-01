WebCatalog
Yepp AI

Yepp AI

yepp.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yepp AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أطلق العنان للتسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي قم بقيادة نمو الشركة واجذب المزيد من العملاء المحتملين باستخدام Yepp AI

الموقع الإلكتروني: yepp.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yepp AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

KREA AI

KREA AI

krea.ai

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

SuperChat AI

SuperChat AI

superchat.ai

Leadsourcing

Leadsourcing

leadsourcing.co

Poster Studio

Poster Studio

posterstudio.ai

Carbon6

Carbon6

carbon6.io

YourChamp

YourChamp

yourchamp.io

SharpSpring

SharpSpring

sharpspring.com

Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

Falkon SMS

Falkon SMS

falkonsms.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية