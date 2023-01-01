Yappy
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الموقع الإلكتروني: yappy.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yappy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أنشئ متجرًا رائعًا لكلبك أو قطتك. هدايا مخصصة تمامًا للكلاب والقطط مع البشر! منتجات مصممة خصيصًا لكلبك أو قطتك. الأسرّة والبسكويت والأوعية والوسائد والسلاسل والألعاب وغير ذلك الكثير لأكثر من 450 سلالة!
الموقع الإلكتروني: yappy.com
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