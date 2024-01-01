بدائل - XMReality

SightCall

sightcall.com

SightCall هي المنصة السحابية الرائدة للفيديو المدعومة بالواقع المعزز على مستوى العالم، حيث تقدم تفاعلات مباشرة عن بعد بين الشركات والعملاء في كل قارة حول العالم. في عالم متصل يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، تتمتع الشركات التي تستفيد من SightCall بالقدرة على رؤية ما يراه عملاؤها وتوجيههم عن بُعد. مع ...