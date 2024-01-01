بدائل - xAmplify

Marvia

getmarvia.com

Marvia عبارة عن منصة لأتمتة التسويق المحلي قائمة على SaaS. يعمل هذا البرنامج على تبسيط كل جانب من جوانب التسويق الموزع ويمكّن المؤسسات من التحكم مركزيًا في موادها التسويقية أثناء تخصيصها ونشرها على المستوى المحلي. قم بتنظيم وتخصيص وتوزيع المحتوى التسويقي الخاص بك بسهولة وتحقيق أقصى قدر من النتائج مع...