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بدائل - Wynter

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.

dscout

dscout

dscout.com

تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...

Prolific

Prolific

prolific.co

جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.

Discuss

Discuss

discuss.io

تم تصميمه لتوسيع نطاق البحث النوعي من خلال رؤى مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة، وهو موطن لأدوات أبحاث السوق الأكثر شعبية في العالم.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.

PickFu

PickFu

pickfu.com

Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...

Survicate

Survicate

survicate.com

برنامج استطلاع سهل يتيح لك جمع تعليقات العملاء على نطاق واسع خلال دقائق، وليس أسابيع. لأن تعليقات العملاء لا ينبغي أن تكون بهذا التعقيد. تم تصنيف Survicate بدرجة عالية من حيث الإعداد والتخصيص والتكامل السهل.

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig - UserLeap سابقًا. بحث المستخدم في السياق سريع وموثوق. تأكد من إجراء بحث المستخدم مبكرًا وبشكل متكرر من خلال الاستطلاعات الدقيقة المستهدفة وأسئلة الفيديو والمزيد من Sprig.

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