Wykop
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الموقع الإلكتروني: wykop.pl
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wykop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Wykop هو المكان الذي نجمع فيه المعلومات الأكثر إثارة للاهتمام من الإنترنت: الأخبار والمقالات والروابط. مستخدمونا فقط هم الذين يقررون محتوى الموقع عن طريق إضافة الأخبار والتعليق والتصويت له.
الموقع الإلكتروني: wykop.pl
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