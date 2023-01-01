بدائل - WriterX
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites هي أداة لكتابة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء محتوى عالي الجودة وصديق لمحركات البحث (SEO) بسرعة وكفاءة. ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لإنشاء محتوى فريد وجذاب لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل نسخ موقع الويب، ومنشورات المدونة، وتحديثات الوسائط الاجتماعية، والمزيد. باست...
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
CurateIt
curateit.com
Unite Productivity & Content Curation to Transform your Brand The ultimate tool for content creators, marketers, researchers, readers, and productivity enthusiasts. Effortlessly create, curate, discover, and share. Transform information into impactful, shareable, and monetizable knowledge to elevat...
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
Contentware
contentware.com
ontentware هو مسرّع يعتمد على الذكاء الاصطناعي وينتج حملات تسويقية عالية التأثير في غضون دقائق. كل ذلك يلغي العملية الشاقة والمكثفة للعمالة لإنشاء الحملة. ما يميز Contentware هو أنه ينتج حملات كاملة (وليس النسخة فقط)، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت لك ولفريقك. باستخدام Geneative AI ورابط إلى صفحة ال...
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فق...
Contentoo
contentoo.com
أنشئ محتوى متطورًا مع أفضل 10% من منشئي المحتوى المستقلين، جنبًا إلى جنب مع تقنية لا مثيل لها ودعم تشغيلي على مستوى عالمي. بدأت شركة Contentoo في عام 2017 كمنصة تربط أفضل 10% من منشئي المحتوى بأقسام التسويق في الشركات (العالمية). اليوم، يضم مجتمعنا المستقل خبراء إستراتيجيين لتسويق المحتوى، ومتخصصين ...
Quickblog
quickblog.co
يساعد Quickblog المدونين ووكالات المحتوى على إنشاء مدونات خالية من الأخطاء، ذات أولوية في التصنيف على Google، دون إنفاق ساعات و$$ على ترميز الموضوع أو تحريره أو تصميمه.