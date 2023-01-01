بدائل - WP Maps
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket هو أداة تحديد مواقع المتاجر المصممة بشكل جميل لموقعك على الويب. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال أداة تحديد مواقع المتاجر الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص وسهلة التثبيت. يعمل مع أي منصة! احصل على منتجك في دقائق.
Solocal
solocal.com
نحن نساعد الشركات على النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية. احصل على الفور على نصيحة مخصصة من خلال التدقيق الرقمي المجاني الخاص بك.
Mobal
mobal.io
قم بإدارة جميع قوائم أعمالك من مكان واحد، دون عناء. نحن نجعل إدارة قوائم أعمالك ممتعة وسريعة وممتعة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
ساعد زوار موقعك في العثور على متجرك. برنامج مجاني لتحديد مواقع المتاجر/محدد مواقع التجار/محدد الرمز البريدي/محدد موقع المنتج باستخدام خرائط جوجل. يعد AIO Store Locator أبسط طريقة لزيادة الوصول إلى موقع الويب الخاص بك إلى أقصى حد من خلال محدد موقع المتجر المميز بشكل مثالي أو الباحث عن الرمز البريدي م...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
خدمة تحديد مواقع المتاجر كاملة الميزات، تتميز بالسرعة وسهولة التهيئة وإضافة المواقع وتضمينها في موقع الويب الخاص بك. قم بتحميل مواقعك باستخدام ملفات CSV أو Excel أو، إذا كنت تفضل ذلك، استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى REST لإدارة الموقع. يدعم بشكل كامل جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسي...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect ...
MetaLocator
metalocator.com
يتميز MetaLocator بواحد من أفضل برامج تحديد مواقع المتاجر في السوق. فهو يسمح للمستخدمين بالبحث وعرض وإدارة عدد من المواقع على موقع الويب الخاص بك بطريقة سهلة وقابلة للتكوين للغاية. يحتوي برنامج تحديد مواقع المتاجر الخاص بـ MetaLocator على أكثر من 300 ميزة وهو برنامج محدد مواقع قابل للتكوين بدرجة عال...
Center.ai
center.ai
سيساعدك Center.ai على زيادة حركة المرور في متاجرك الفعلية بفضل تحسين الرؤية والسمعة على خرائط Google. باستخدام Center.ai، لن تتمكن فقط من توفير الوقت في إدارة قوائم خرائط Google اليومية، ولكن أيضًا تحليل تقييماتك مقابل منافسيك وزيادة ظهور قوائمك على خرائط Google بشكل أكثر فعالية، وهو ما سيترجم في ال...
Blipstar
blipstar.com
Blipstar هو برنامج لتحديد موقع المتجر يتيح إنشاء محدد موقع المتجر وتحريره وتكوينه ونشره على موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
Woosmap
woosmap.com
استفد من رسم الخرائط ومكتشف العناوين والترميز الجغرافي وحساب المسافة والخرائط واكتشاف موضع الهاتف المحمول ومحركات البحث عن الموقع والمزيد للابتكار وزيادة معدلات التحويل وتقديم رحلات رقمية أسرع.
Storepoint
storepoint.co
تطبيق جميل لتحديد موقع المتجر، مخصص لموقعك على الويب. قم بإنشاء محدد موقع المتجر لموقع الويب الخاص بك في دقائق. سهل التثبيت وقابل للتخصيص بالكامل ويعمل مع جميع مواقع الويب.
Closeby
closeby.co
أداة حديثة لتحديد موقع المتجر للعلامات التجارية الحديثة. تخصيصات جميلة - اختر من بين خيارات السمات والألوان والخطوط القوية التي تناسب علامتك التجارية بشكل أفضل. اجعل تجربة رسم الخرائط الخاصة بك خاصة بك. محدد موقع المتجر المتكامل - انسخ والصق محدد موقع المتجر الأفضل في فئته لموقع الويب الخاص بك في دق...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO هي الشركة الرائدة في مجال التسويق المحلي للعلامات التجارية للمؤسسات، حيث تعمل على تشغيل منصة التجربة المحلية (LX) - وهي مجموعة شاملة ومتكاملة بسلاسة من حلول التسويق المحلي الجاهزة وتجربة العملاء (CX) التي تقدم تجارب محلية فائقة التأثير على نطاق واسع، عبر العلامة التجارية بأكملها. حضور. تعتمد...
Partoo
partoo.co
في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Storemapper
storemapper.com
تعتمد آلاف الشركات على Storemapper لمساعدة العملاء في العثور على منتجاتهم وخدماتهم. إنه سهل التثبيت، وقابل للتخصيص، وأثبت نجاحه في زيادة المبيعات.
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.
MikMak
mikmak.com
تسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات. توفر MikMak تحليلات تسويق التجارة الإلكترونية وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لتسريع المبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية.
Loqate
loqate.com
تحسين جودة البيانات من خلال التقاط عناوين المملكة المتحدة الصحيحة. تعزيز التحويلات وتجربة المستخدم من خلال التحقق من عنوان الرمز البريدي وتقنية الترميز الجغرافي.