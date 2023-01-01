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بدائل - WorkRamp

Trainual

Trainual

trainual.com

أسهل طريقة لتدريب وتنمية فريقك. دليل قواعد واحد لكل عملية وسياسة وإجراءات تشغيل موحدة (SOP) في عملك حتى تتمكن من الانضمام والتدريب بشكل أسرع.

Allego

Allego

allego.com

الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...

SecondNature

SecondNature

secondnature.ai

برنامج تدريب مبيعات مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي يؤثر على الإيرادات. ليس الحل التقليدي للتدريب على المبيعات. امنحنا 3 دقائق وجرّب محاكاة تدريب الذكاء الاصطناعي المجانية لدينا لمساعدتك في تقديم عرض المصعد التالي والحصول على تحليل جلستك المجانية.

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