بدائل - WorkRails
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts عبارة عن منصة CLM غنية بالميزات تتيح لك تبسيط عمليات العقود وتحقيق الامتثال على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Better Proposals
betterproposals.io
أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.
Canopy
canopytax.com
Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Practice Ignition
practiceignition.com
أرسل المقترحات والعقود والمدفوعات كلها في مستند واحد - إنها طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة ارتباطات العملاء. ممارسة الإشعال يجعلها فائقة الجودة
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
Nusii
nusii.com
توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
Ironclad
ironcladapp.com
يعد برنامج إدارة العقود الخاص بشركة Ironclad هو الحل الوحيد الذي يتيح للشركات تصميم ونشر أي نوع أو عقد معقد بنفسها، في دقائق معدودة.
EZLynx
ezlynx.com
المقيم المقارن، أنظمة إدارة الوكالة (AMS)، تصميم موقع التأمين
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Loopio
loopio.com
قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
Concord
concordnow.com
يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.
Momenteo
momenteo.com
حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة البائعين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.
DigiFabster
digifabster.com
كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...
Legislate
legislate.ai
Legislate هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست في أكسفورد والتي تسهل على غير المحامين إنشاء العقود المعتمدة من قبل المحامي وإدارتها والبحث فيها بأمان دون أي ميزانية قانونية. تم بناء برنامج إدارة العقود الخاص بـ Legislate على تقنية الرسم البياني المعرفي الحاصلة على براءة اختراع والتي تجعل بيانات العقد قاب...
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
يمكنك توفير الوقت والمال والطاقة باستخدام برنامج إدارة العقود الأسهل والأقل تكلفة في السوق.
Contractify
contractify.io
برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
Upwex
upwex.io
ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).
Tradogram
tradogram.com
طريقة أفضل لإدارة المشتريات قم بأتمتة عملية الشراء الخاصة بك من خلال أوامر الشراء المخصصة والطلبات وطلبات عروض الأسعار. تفاوض على صفقات أفضل، وقم بتبسيط الموافقات، وأكمل المطابقة الثلاثية على Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
DocSales
docsales.com
قمت بإغلاق الصفقات. نضعهم على الطيار الآلي. يسمح لك DocSales بإنشاء المقترحات والعقود من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره دون أي نقرات أو أي جهد.
Pricer24
pricer24.com
القرار المعقد للموزعين والبائعين والمصنعين: التحكم في مشروع تجديد نظم الإدارة، وتحليل السوق والاتجاهات، وتقارير السوق، وتحليلات المنتجات، والتسعير الديناميكي.
Papernest
papernest.com
جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك. ببضع نقرات فقط، بكل بساطة. الكهرباء والغاز وصندوق الإنترنت وخطة الهاتف المحمول والتأمين على المنزل والصحافة المكتوبة وما إلى ذلك. 👉 مجاني 100%! مساحة واحدة لمركزة جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك والاشتراك فيها وتبديلها وإنهائها بحرية ببضع نقرات فقط.
Juro
juro.com
قم بتمكين فريقك باستخدام Juro — برنامج أتمتة العقود الشامل الذي يعمل على تبسيط عملية إنشاء العقود القانونية وتنفيذها وإدارتها.
Jiga
jiga.io
قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.
Orgzit
orgzit.com
قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.
Bidsketch
bidsketch.com
يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.
SpringCM
springcm.com
SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتي...
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
WBudget
wbudget.io
WBudget عبارة عن منصة ويب شاملة لإنشاء وتحرير وإرسال عروض الأسعار ومقترحات المبيعات. إنها منصة مرنة تسمح بالعديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى من خلال Zapier وWebhooks، مما يعمل على تمكين الشركات من جميع الأنواع والأحجام. يقوم مستخدم WBudget العادي بإنشاء اقتراح وإرساله في أقل من 5 دقا...
Quick FPA
quickfpa.com
ستساعدك أدوات التقدير المجانية الخاصة بـ Quick FPA على إنشاء نطاق تفصيلي للمشروع في وقت قصير جدًا والتأكد من بقاء مشروعك في حدود الميزانية.
Proposable
proposable.com
يُمكّن تطبيق Proposable شركتك من إنشاء جميع مقترحاتك وتتبعها والتوقيع عليها دون أي متاعب. بدءًا من إنشاء وإرسال مقترحات قابلة للتتبع على شبكة الإنترنت وحتى إتمام الصفقة باستخدام التوقيعات الإلكترونية المتكاملة، يعمل تطبيق Proposable على أتمتة عملية الاقتراح بأكملها.
PriceAgent
priceagent.com
تحسين الأسعار مع برنامجنا. يجيب المستخدم على الأسئلة، ونقوم بإنشاء استطلاعات وجمع البيانات. تضمن الخوارزمية لدينا الجودة وتعرض الأفكار في الرسوم البيانية. قارن التركيبة السكانية والتفضيلات. تتوفر المشاريع للرؤى المخصصة، بسعر يتراوح بين 2000 دولار إلى 4000 دولار.
QuickLizard
quicklizard.com
تساعد منصة تحسين التسعير بالذكاء الاصطناعي من Quicklizard تجار التجزئة متعددي القنوات على أتمتة وتحسين أسعارهم وعروضهم الترويجية. مع Quicklizard – يعرف تجار التجزئة أن أسعارهم تتوافق دائمًا مع أهداف أعمالهم. السعر المناسب لكل SKU. على كل قناة. طوال الوقت.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق...