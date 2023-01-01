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بدائل - WorkRails

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Workday

Workday

workday.com

تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts عبارة عن منصة CLM غنية بالميزات تتيح لك تبسيط عمليات العقود وتحقيق الامتثال على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.

Proposify

Proposify

proposify.com

برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

أرسل المقترحات والعقود والمدفوعات كلها في مستند واحد - إنها طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة ارتباطات العملاء. ممارسة الإشعال يجعلها فائقة الجودة

Quotient

Quotient

quotientapp.com

تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.

Nusii

Nusii

nusii.com

توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

يعد برنامج إدارة العقود الخاص بشركة Ironclad هو الحل الوحيد الذي يتيح للشركات تصميم ونشر أي نوع أو عقد معقد بنفسها، في دقائق معدودة.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

المقيم المقارن، أنظمة إدارة الوكالة (AMS)، تصميم موقع التأمين

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.

Paddle

Paddle

paddle.com

مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

Loopio

Loopio

loopio.com

قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.

Quoter

Quoter

quoter.com

لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.

Concord

Concord

concordnow.com

يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة البائعين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate هي شركة تكنولوجيا قانونية تأسست في أكسفورد والتي تسهل على غير المحامين إنشاء العقود المعتمدة من قبل المحامي وإدارتها والبحث فيها بأمان دون أي ميزانية قانونية. تم بناء برنامج إدارة العقود الخاص بـ Legislate على تقنية الرسم البياني المعرفي الحاصلة على براءة اختراع والتي تجعل بيانات العقد قاب...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

يمكنك توفير الوقت والمال والطاقة باستخدام برنامج إدارة العقود الأسهل والأقل تكلفة في السوق.

Contractify

Contractify

contractify.io

برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...

Upwex

Upwex

upwex.io

ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

طريقة أفضل لإدارة المشتريات قم بأتمتة عملية الشراء الخاصة بك من خلال أوامر الشراء المخصصة والطلبات وطلبات عروض الأسعار. تفاوض على صفقات أفضل، وقم بتبسيط الموافقات، وأكمل المطابقة الثلاثية على Tradogram.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

DocSales

DocSales

docsales.com

قمت بإغلاق الصفقات. نضعهم على الطيار الآلي. يسمح لك DocSales بإنشاء المقترحات والعقود من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره دون أي نقرات أو أي جهد.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

القرار المعقد للموزعين والبائعين والمصنعين: التحكم في مشروع تجديد نظم الإدارة، وتحليل السوق والاتجاهات، وتقارير السوق، وتحليلات المنتجات، والتسعير الديناميكي.

Papernest

Papernest

papernest.com

جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك. ببضع نقرات فقط، بكل بساطة. الكهرباء والغاز وصندوق الإنترنت وخطة الهاتف المحمول والتأمين على المنزل والصحافة المكتوبة وما إلى ذلك. 👉 مجاني 100%! مساحة واحدة لمركزة جميع العقود والاشتراكات الخاصة بك والاشتراك فيها وتبديلها وإنهائها بحرية ببضع نقرات فقط.

Juro

Juro

juro.com

قم بتمكين فريقك باستخدام Juro — برنامج أتمتة العقود الشامل الذي يعمل على تبسيط عملية إنشاء العقود القانونية وتنفيذها وإدارتها.

Jiga

Jiga

jiga.io

قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتي...

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.

WBudget

WBudget

wbudget.io

WBudget عبارة عن منصة ويب شاملة لإنشاء وتحرير وإرسال عروض الأسعار ومقترحات المبيعات. إنها منصة مرنة تسمح بالعديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الأخرى من خلال Zapier وWebhooks، مما يعمل على تمكين الشركات من جميع الأنواع والأحجام. يقوم مستخدم WBudget العادي بإنشاء اقتراح وإرساله في أقل من 5 دقا...

Quick FPA

Quick FPA

quickfpa.com

ستساعدك أدوات التقدير المجانية الخاصة بـ Quick FPA على إنشاء نطاق تفصيلي للمشروع في وقت قصير جدًا والتأكد من بقاء مشروعك في حدود الميزانية.

Proposable

Proposable

proposable.com

يُمكّن تطبيق Proposable شركتك من إنشاء جميع مقترحاتك وتتبعها والتوقيع عليها دون أي متاعب. بدءًا من إنشاء وإرسال مقترحات قابلة للتتبع على شبكة الإنترنت وحتى إتمام الصفقة باستخدام التوقيعات الإلكترونية المتكاملة، يعمل تطبيق Proposable على أتمتة عملية الاقتراح بأكملها.

PriceAgent

PriceAgent

priceagent.com

تحسين الأسعار مع برنامجنا. يجيب المستخدم على الأسئلة، ونقوم بإنشاء استطلاعات وجمع البيانات. تضمن الخوارزمية لدينا الجودة وتعرض الأفكار في الرسوم البيانية. قارن التركيبة السكانية والتفضيلات. تتوفر المشاريع للرؤى المخصصة، بسعر يتراوح بين 2000 دولار إلى 4000 دولار.

QuickLizard

QuickLizard

quicklizard.com

تساعد منصة تحسين التسعير بالذكاء الاصطناعي من Quicklizard تجار التجزئة متعددي القنوات على أتمتة وتحسين أسعارهم وعروضهم الترويجية. مع Quicklizard – يعرف تجار التجزئة أن أسعارهم تتوافق دائمًا مع أهداف أعمالهم. السعر المناسب لكل SKU. على كل قناة. طوال الوقت.

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق...

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